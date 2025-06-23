قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمزارع، وبراءة والده وشقيقه، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء "سنج وعصى وحجارة"، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه بالقليوبية



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7324 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2024 كلي شمال بنها أن المتهمين، "أحمد ن م"، 19 سنة، مزارع، وشقيقه "محمد ن م"، 18 سنة، عامل، ووالدهم "ناصر م ن"، 41 سنة، مزارع، وجميعهم مقيمين مركز منيا القمح بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13 / 9 / 2024، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدًا المجني عليه "على ح.ع" مع سبق الإصرار على ذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لوجود خلافات سابقة بينهم، وأعدوا لقتله أسلحة بيضاء وأدوات "سنج، عصى، حجارة"، وتوجهوا رفقة آخرين مجهولين صوب المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجد المجني عليه فيه، مستقلين سيارة نصف نقل بيضاء اللون قيادة المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهم الأول بطعنة قاتلة استقرت بصدره من الناحية اليسرى، وطعنة أخرى استقرت ببطنه.

أمر الإحالة جنايات بنها، المتهمين بقتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء بالقليوبية

وأوضح أمر الإحالة جنايات بنها أنه كان ذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة، للشد من أزره والتعدى على المجنى عليه ومن برفقته بقذفه بالحجارة للحيلولة دون نجدته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصى، حجارة"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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