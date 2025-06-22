السيطرة على حريق بعقار مكون من 5 طوابق بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شب في عقار مكون من خمس طوابق بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون خسائر بشرية، و دون أن يمتد للمناطق المجاورة له وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في عقار مكون من خمس طوابق بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحريق وتبين أن الحريق شب في الطابق الرابع من العقار، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، ودون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية.

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