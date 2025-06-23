ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

إعدام جاسوس الموساد، أعلنت السلطات الإيرانية أنها نفذت حكم الإعدام شنقًا، اليوم الاثنين، بحق عميل للموساد في إيران، يدعى محمد أمين مهدوي‌ شايسته، وذلك بعد إدانته بـالعمالة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، حيث قام بتنفيذ مهام داخل إيران عبر شبكات إلكترونية لصالح إسرائيل، وبذلك يصبح الجاسوس الثالث الذي نفذت فيه إيران حكم الإعدام منذ بداية حرب إسرائيل عليها.

إيران تعدم جاسوس الموساد الثالث اليوم

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن القضاء الإيراني أعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل للموساد، وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل للموساد يدعى محمد أمين مهدوي شايسته، وهو يقود شبكة إلكترونية في إيران لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

إعدام الجاسوس محمد أمين مهدوي، فيتو

ونشرت وكالة أنباء "فارس" صورة للجاسوس محمد أمين مهدوي شايسته، وكان يظهر على وجهه الرعب، لحظة اقتياده لتنفيذ حكم الإعدام، وظهر وهو يضع وجهه بين يديه المقيدة بالأغلال.

وأكدت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن الجاسوس محمد أمين مهدوي شايسته تم إعدامه، صباح اليوم الاثنين، بتهمة التعاون الاستخباراتي لصالح الكيان، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد الحكم النهائي في المحكمة العليا.

رعب الجاسوس محمد أمين مهدوي شايسته قبل إعدامه، فيتو



ووفقًا لوثائق القضية، كشفت "فارس" أن محمد أمين مهدوي شايسته، كان رئيسًا لشبكة إلكترونية معادية لإيران، كانت تعمل في الفضاء الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، وعبر المراسلات الأجنبية، تحت إشراف أحد ضباط الموساد.

السلطات الإيرانية تعدم مجيد مسيبي وإسماعيل فكري

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية نفذت، أمس الأحد، حكم الإعدام في الجاسوس "مجيد مسيبي"، الذي تم اعتقاله مسبقًا بتهمة التعامل مع الموساد الإسرائيلي بعد المراحل القانونية والقضائية.

محمد أمين مهدوي شايسته في طريقه للإعدام، فيتو

وأكدت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن العلاقات العامة للسلطة القضائية في إيران، أن الجاسوس الإسرائيلي "مجيد مسيبي"، تم اعتقاله ومحاكمته بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، وتم إعدامه بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية وتأييد الحكم في المحكمة العليا.

وأشارت "مهر" إلى أنه وفقًا للتقرير، فقد تواصل الجاسوس الإسرائيلي " مجيد مسيبي" مع شخص باسم "ديفيد" في إحدى دول الخليج، بحسب الوكالة، وقدم له تقريرا أسبوعيا عبر برنامج تواصل معين.

لحظة محاكمة وإعدام جاسوس الموساد محمد أمين مهدوي شايسته، فيتو

يذكر أن عميل الموساد " مجيد مسيبي" هو ثاني عميل إسرائيلي تقوم إيران بتنفيذ حكم الإعدام فيه، حيث قامت السلطات الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق إسماعيل فكري، عميل الموساد يوم 16 يونيو الجاري، بعد تورطه في التجسس على إيران، بعدما تم تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، حيث قالت السلطات الإيرانية إنه كان "جاسوسًا للموساد" الإسرائيلي، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.





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