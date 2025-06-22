نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

جواسيس الموساد في إيران، أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أنه تم تنفيذ حكم إعدام اليوم في الجاسوس "مجيد مسيبي"، الذي تم اعتقاله مسبقًا بتهمة التعامل مع الموساد الإسرائيلي بعد المراحل القانونية والقضائية.

إيران تعدم جاسوس للموساد اليوم

وأكدت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن العلاقات العامة للسلطة القضائية في إيران، أن الجاسوس الإسرائيلي "مجيد مسيبي"، تم اعتقاله ومحاكمته بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، وتم إعدامه بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية وتأييد الحكم في المحكمة العليا.

إعدام عميل الموساد مجيد مسيبي، فيتو

وكشفت "مهر" أنه وفقًا للمستندات والأدلة، فقد حاول المتهم طوال فترة نشاطه تزويد الموساد بمعلومات سرية عن أفراد معينين، ورصد مواقع حساسة في الدولة مقابل مكافآت (عملات رقمية).

وأشارت "مهر" أنه وفقًا للتقرير، فقد تواصل الجاسوس الإسرائيلي " مجيد مسيبي" مع شخص باسم "ديفيد" في أحد دول الخليج، بحسب الوكالة، وقدم له تقرير أسبوعي عبر برنامج تواصل معين.

عميل الموساد أمد إسرائيل ببيانات مواقع حساسة

وأكدت الوكالة أنه بعد رصد وضبط العميل الإسرائيلي، وإصدار لائحة الاتهام، تم النظر في القضية بحضور المتهم ومحاميه، ونظرًا للأدلة والمستندات القاطعة، واعتراف المتهم بعلاقته مع "ديفيد" وتواصله مع جهاز الموساد، حكمت محكمة الثورة في أصفهان على المتهم بالإعدام.

العميل امد الموساد ببيانات مواقع حساسة، فيتو



وبعد إرسال الحكم إلى المحكمة العليا وتأييده هناك، وبعد طي كافة المراحل القانونية والقضائية، تم تنفيذ الحكم بحق المتهم.

وبعد استكمال جميع مراحل المحاكمة ومصادقة المحكمة العليا في إيران على الحكم، نفذ صباح اليوم حكم الإعدام شنقا بحق العميل مجيد مسيّبي بعد ثبوت تعاونه مع جهاز الموساد عبر تسريب معلومات مصنفة وبيانات حساسة تتعلق بمواقع حساسة في البلاد، مقابل تلقي مبالغ مالية بعملات رقمية.

جدير بالذكر أن عميل الموساد " مجيد مسيبي" هو ثاني عميل إسرائيلي تقوم إيران بتنفيذ حكم الإعدام فيه، حيث قامت السلطات الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق إسماعيل فكري، عميل الموساد يوم 16 يونيو الجاري، بعد تورطه في التجسس على إيران، بعدما تم تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، حيث قالت السلطات الإيرانية إنه كان "جاسوسًا للموساد" الإسرائيلي، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.