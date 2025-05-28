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خارج الحدود

إيران تنفذ حكم الإعدام فى جاسوس إسرائيلي

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أفاد تقرير لوكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء، بأن رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل  تم إعدامه.

وذكر التقرير أن المتهم يدعى بيدرام مدني، بحسب رويترز.

ويعتبر ملف التجسس الأكثر حساسية في إيران  خلال السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والاستخباراتية بين طهران وتل أبيب.

المفاوضات النووية مع إيران
 

من جانب آخر ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من ضربة إسرائيلية محتملة على منشآت إيرانية نووية، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إعاقة المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض، أن "ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد التوصل لحل دبلوماسي مع إيران، ولا يريد أن يقف أي شيء في طريقه إلى ذلك".


ضرب المنشآت النووية الإيرانية


وأضاف المسؤول أن "ترامب ومسؤولين آخرين أعربوا عن قلقهم من أن يأمر نتنياهو بضرب المنشآت النووية الإيرانية أو يتخذ خطوات تفشل الجهود الدبلوماسية".

وتابع المسؤول: "ترامب أكد لنتنياهو أن -الخيار الثاني لا يزال مطروحا على الطاولة-، لكنه يفضل أولا رؤية إن كان من الممكن التوصل لحل دبلوماسي".

كما أكد أن "ترامب حذر نتنياهو الأسبوع الماضي من اتخاذ خطوات قد تضر بالمفاوضات النووية مع إيران".

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القضائية الإيرانية إسرائيل بيدرام مدني ملف التجسس إيران طهران تل أبيب

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