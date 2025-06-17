بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

أكد الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الجاسوس يستحق الإعدام ولكن لست مع ما يقال عن ربطه مع صاروخ قبل إطلاقه، فإرعاب مستحق القتل لا يجوز شرعا.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورأ قيل إنها لـ جاسوس قبضت عليه السلطات الإيرانية، حيث يظهر وهو مربوط في إحدى الصواريخ قبل إطلاقه.

وأكد شومان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن القضاء على الجواسيس بعد التأكد من جاسوسيتهم لايقل أهمية عن استهداف الأعداء عسكريا.



وفي سياق متصل أكد البرلماني الإيراني محمد صالح جوكار، أن إسرائيل شنت الهجوم على إيران استنادًا إلى معلومات حصلت عليها من جواسيسها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بالأسماء، مقتل 6 علماء نوويين في الضربات الإسرائيلية على إيران

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن عبد الحميد مينوظهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهی، ومطلبي زاده، ومحمد مهدي طهرانچي، وفريدون عباسي، من العلماء النوويين في إيران، قد قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إيران أطلقت أكثر من 100 مسيرة على دولة الاحتلال.

ويعتبر هذا أول رد من طهران على الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت قيادات بارزة، ومنشأت نووية في العمق الإيراني.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحكومة قولها، إنها بدأت منذ هذه اللحظة باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني غير الشرعي يندم.

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