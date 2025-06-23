الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية إيران يبحث مع بوتين تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قوله إنه عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

 

جيش الاحتلال يزعم: نفذنا أكثر من 100 ضربة جوية على أهداف في طهران 

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه قصف طرق الوصول إلى موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم. 

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلاح الجو لأكثر من 100 ضربة جوية على أهداف في طهران خلال الساعتين الماضيتين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان: "نعمق ضرباتنا على طهران مع التركيز على مقرات الحرس الثوري”.

 

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم قائلا: “أسقطنا صواريخ إيرانية، الصواريخ الإيرانية اليوم لم تؤد لأي إصابات وهاجمنا قاعدة رعد 5 وسط إيران وقاذفتي صواريخ”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي:"نواصل استهداف منصات إطلاق الصواريخ، ومسيراتنا تحلق فوقها في إيران".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف بوابة سجن إيفين شمال غربي طهران.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاحتلال قصف مداخل سجن إيفين الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.

ومن جانبها أعلنت وكالة مهر عن هجوم إسرائيلي يستهدف جامعة شهيد بهشتي في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في هجوم إسرائيلي على طهران.

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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الروسي بوتين الشرق الأوسط

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