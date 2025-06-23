البيت الأبيض: واثقون من تدمير المواقع النووية الإيرانية بشكل كامل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين: واثقون أن المواقع النووية الإيرانية دمرت بالكامل.

حرمنا ‎إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: حققنا نجاحا عسكريا باهرا في ‎إيران.. أشكر جيشنا الرائع على العمل الجميل الذي قام به.

وتابع ترامب: حرمنا ‎إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت.. طهران قتلت وأضرت آلاف الأمريكيين، واستولت على سفارتنا بطهران في عهد إدارة الرئيس كارتر.

تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فاتس: إن تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها.

وبحسب «إن بي سي»، أضاف نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من الإيرانيين في الساعات التي تلت الضربة الأمريكية.. واشنطن تريد السلام مع ‎طهران في حال عدم امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة لم تفسد الدبلوماسية وإيران هي التي لم تمنحها فرصة حقيقية.

الهجوم الأمريكي على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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