الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

ترامب: حرمنا ‎إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: حققنا أمس نجاحا عسكريا باهرا في ‎إيران.. أشكر جيشنا الرائع على العمل الجميل الذي قام به.

وتابع ترامب: حرمنا ‎إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت.. طهران قتلت وأضرت آلاف الأمريكيين، واستولت على سفارتنا بطهران في عهد إدارة الرئيس كارتر.

تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فاتس: إن تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها.

وبحسب «إن بي سي»، أضاف نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من الإيرانيين في الساعات التي تلت الضربة الأمريكية.. واشنطن تريد السلام مع ‎طهران في حال عدم امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة لم تفسد الدبلوماسية وإيران هي التي لم تمنحها فرصة حقيقية.

الهجوم الأمريكي على إيران

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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ترامب الرئيس الأمريكى إيران القنبلة النووية طهران كارتر

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