الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

نائب الرئيس الأمريكي: سنرد بالمثل إذا قررت إيران توسيع هجماتها

فانس، فيتو
فانس، فيتو

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الكرة في ملعب إيران وإذا قررت توسيع نطاق الأمر فهذا قرارهم وترامب سيرد بالمثل.

 

تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فاتس، إن تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها.

وبحسب «إن بي سي»، أضاف نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من الإيرانيين في الساعات التي تلت الضربة الأمريكية.. واشنطن تريد السلام مع ‎طهران في حال عدم امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة لم تفسد الدبلوماسية وإيران هي التي لم تمنحها فرصة حقيقية.

 

الهجوم الأمريكي على إيران

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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