الإثنين 23 يونيو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال والد 3 أطفال قتلوا على يد أمهم بالشروق

جانب من مكان الواقعة
جانب من مكان الواقعة

استمعت نيابة الشروق، لأقوال والد الأطفال الثلاثة الذين قتلوا على يد والدتهم خنقًا في الشروق. 

وتهدف النيابة لمعرفة علاقة والد الأطفال بطليقته وهي الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة. 

وكانت الأم قالت خلال التحقيقات: “أنا منفصلة من فترة ومن بعدها بقت حياتي صعبة نفسيا.. خدت مهدئات ولكن ما نفعتش مع ضغوط الأولاد والحياة حالتي النفسية بقت بتسوء أكتر وأكتر..اتجهت كتير للعزلة ودكاترة قالوا لي إني مريضة اكتئاب حاد في مرحلة متأخرة”.

وعن سبب الواقعة وكيف هان عليها قتل أطفالها قالت: “مش عارفة أعيشهم في نفس المستوى اللي اتعودوا عليه حتى أقل طلباتهم إنهم يروحوا مدرستهم مش عارفة أعمل ده”.

ابني شافني بخنق أخوه 

وأدلت الأم بأقوالها قائلة: “كانوا نايمين زي الملايكة.. خنقت ابني الكبير اللي عنده ٩ سنين بإيدي وقال لي يا ماما بتعملي إيه.. قلتله بريحك علشان تفضل نايم على طول.. ووقتها صحي ابني الصغير اللي كان نايم جنبه مخضوض وخايف خدته في حضني وطمنته ليا وعملت نفس اللي عملته في أخوه الكبير”. 

حطيت إيدي على شعرها وخنقتها من رقبتها 

وأكملت الأم المتهمة: “لولي بنتي بقى كانت نايمة على الكنبة ففضلت ألعب في شعرها وهي نايمة وغنتلها الأغنية اللي بتحبها وحطيت إيدي حوالين رقبتها صرخت بس حطيت المخدة فوقيها بعدها فسكتت خالص".

وأكملت المتهمة قائلة: “حاولت أنام زيهم وأرتاح بس قلت أتصل بالإسعاف يمكن يلحقهم”.

من جانبها، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى انتدبت فريقا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب وتوقيت الوفاة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكلفت المباحث بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة.

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