الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجموعة الأهلي، موعد مباراة بالميراس مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

بالميراس
بالميراس

يلتقي فريق بالميراس مع إنتر ميامي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة التي تضم الأهلي وبورتو.

موعد مباراة بالميراس أمام إنتر في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة بالميراس وانتر ميامي يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي وبالميراس الاهلي وبورتو كأس العالم للأندية مباراة الاهلي وبالميراس مباراة الاهلي

مواد متعلقة

مونديال الأندية، جوارديولا: سأدفع بـ10 لاعبين جدد أمام العين الإماراتي

مونديال الأندية، هاري كين يتحدث عن صدام بايرن ميونخ وبوكا جونيورز

بمشاركة رامي ربيعة، يوفنتوس يتلاعب بدفاع العين الإماراتي ويسقطه بخماسية بكأس العالم للأندية

كولو مواني يسجل الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى العين الإماراتي

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

الفرحة تغمر منزل أمل عبد الغفار الثانية على محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية (فيديو)

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

ماذا سيحدث في إيران؟ مقال لسيمور هيرش يكشف سيناريوهات الأيام القادمة

انهيار عقارين وتصدع ثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

صراع بين الأهلي والزمالك على لاعب البنك

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية