الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: سنواصل صنع المعجزات لضمان أمن إسرائيل

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن دولة الاحتلال ستواصل صنع المعجزات لضمان خلود إسرائيل.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم الإثنين قائلا: "نعمق ضرباتنا لطهران مع التركيز على مقرات الحرس الثوري”.

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم قائلا: “أسقطنا صواريخ إيرانية، الصواريخ الإيرانية اليوم لم تؤد لأي إصابات وهاجمنا قاعدة رعد 5 وسط إيران وقاذفتي صواريخ”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي:"نواصل استهداف منصات إطلاق الصواريخ، ومسيراتنا تحلق فوقها في إيران".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف بوابة سجن إيفين شمال غربي طهران.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاحتلال قصف مداخل سجن إيفين الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.

ومن جانبها أعلنت وكالة مهر عن هجوم إسرائيلي يستهدف جامعة شهيد بهشتي في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في هجوم إسرائيلي على طهران.

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الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي المنشآت النووية الإيرانية إيران

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