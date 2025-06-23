الداخلية: إبعاد مواطن مالي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 891 لسنة 2025، والمتضمن إبعاد المواطن المالي LASSANA TOURE، مواليد 31 ديسمبر 1994، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام ولخطورته على الأمن العام.

قرار عاجل من وزير الداخلية

جاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته، وكذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 10 مايو 2025، والتي تضمنت طلب إبعاد المذكور.

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما تتيحه القوانين المصرية من صلاحيات لحماية الأمن القومي والصالح العام للدولة.

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