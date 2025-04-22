طريقة عمل البسبوسة مثل الجاهزة وأحلى

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وشعبية كبيرة فى مصر والوطن العربى، وتقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد خشن

1 كوب سكر

1 كوب لبن زبادي

نصف كوب سمنة (أو زبدة مذابة)

نصف كوب جوز هند (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

لوز أو فستق للتزيين

لعمل القطر (الشيرة):

1 كوب سكر

نصف كوب ماء

بضع قطرات من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:

في وعاء، نخلط السميد مع السكر والبيكينج بودر وجوز الهند.

نضيف السمنة واللبن الزبادي، ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متماسك.

ندهن صينية بالطحينة أو السمنة، ثم نفرد الخليط فيها بالتساوي.

نزين الوجه باللوز أو الفستق حسب الرغبة.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تحمر من الوجه.

أثناء خبز البسبوسة، نحضر القطر، نغلي السكر مع الماء ثم نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

بعد إخراج البسبوسة من الفرن، نسقيها بالقطر وهي ساخنة.

يفضل أن يكون القطر بارد والبسبوسة ساخنة عند سكبه.

يمكن إضافة ملعقة عسل مع القطر لمذاق أغنى.

طريقة عمل البسبوسة

ولعمل الجلاش الحلو السادة

مكونات عمل الجلاش الحلو:

لفة جلاش

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

3 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الشربات (حسب الرغبة)

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:-

ادهني صينية الخبز بالقليل من الزبدة.

ضعي ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة.

كررى العملية حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدًا.

أضيفي الحليب والفانيليا، واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط.

أكملي وضع باقي أوراق الجلاش بنفس الطريقة (مع دهن كل ورقتين بالزبدة).

قطعي الجلاش في الصينية إلى مربعات أو مثلثات بإستخدام سكين حاد.

اسكبي خليط الحليب والبيض بالتساوي فوق الجلاش المقطع، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ليتشرب.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعى الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون.

بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبي الشربات عليه وهو ساخن (يمكن التحكم بكمية الشربات حسب الرغبة).

اتركي الجلاش ليبرد قليلا ثم قدميه مع كوب من الشاي أو القهوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.