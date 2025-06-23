مصير غامض للأهلي في مونديال الأندية.. موعد مباراتي الأحمر ضد بورتو وإنتر ميامي وبالميراس.. بطل مصر يدخل حسبة برما، وسيناريوهات التأهل معقدة.. وترتيب المجموعة يصعب موقف الشياطين

كأس العالم للأندية، تستعد الفرق في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية لخوض الجولة الثالثة من منافسات البطولة والتي ستنطلق فجر غد الثلاثاء.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة في ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

ويواجه الأهلي مصيرا غامضا.. فقد دخل حسبة برما، وتعقدت سيناريوهات التأهل.. وقد “صعَّب” ترتيب المجموعة من موقف الشياطين الحمر.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

فيما يلتقي إنتر ميامي في مواجهة هامة أمام بالميراس على ملعب هارد روك فجر يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس

ومن المقرر إقامة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في الرابعة فجر الثلاثاء 24 يونيو 2025 بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك في ميامي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات MBC مصر التي تمتلك حقوق بث مباريات المجموعة الأولى في البطولة.

وتعرض المباراة مجانا على قناة إم بي سي أكشن.

كما توفر منصة DAZN العالمية البث الحصري لجميع مباريات البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كاس العالم للاندية، تشهد المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية منافسة شرسة بين الفرق الأربعة لحسم تذكرتي التأهل لدور الـ 16.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال الأندية الأهلي وبالميراس وانتر ميامي وبورتو.

وشهدت الجولة الثانية للمجموعة الأولى، خسارة النادي الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو بهدفين لهدف.

سيناريوهات تأهل الأهلي في كأس العالم للأندية

تعد مهمة فريق الأهلي صعبة للغاية مع منافسه البرتغالي، ولكي يتأهل الأحمر إلى دور الـ16 أمامه عدة سيناريوهات كالتالي:

* يحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي.

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في حال تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس)، مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين، أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

أما بالميراس فالفوز أو التعادل يمنحه صدارة المجموعة، أما في حالة خسارته فسوف ينتظر نتائج بورتو والأهلي مع فارق الأهداف.

والفوز أيضا يمنح إنتر ميامي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، أما التعادل فيمنحه المركز الثاني أما الخسارة فتجعله ينتظر نتيجة الأهلي.

ويحتاج بورتو للفوز مع خسارة بالميراس أو إنتر ميامي وفارق أهداف كبير (3+ أهداف).

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه، ولكن فارق الأهداف في صالح بطل البرازيل.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

1- بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2

2- إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1

3- بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1.

4- الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2.

غيابات الأهلي أمام بورتو

يغيب عن الأهلي كلا من: ياسر إبراهيم للإصابة في العضلة الضامة، وطاهر محمد طاهر للإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وإمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد ميتلايف.

وسجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.