انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

شهدت منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.

انهيار عقار بشبرا مصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط عقار، بمنطقة بشبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين ان العقار المنهار مكون من 3 طوابق، وقد تجمع الأهالي حول المكان فى محاولة منهم لإنقاذ أشخاص قد يكونوا تحت الأنقاض.. تم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية فى التعامل مع الحادث، فيما تواجد عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.. واخطرت الجهات المختصة للتحقيق فى أسباب انهيار المنزل.

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