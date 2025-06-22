الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

إصابة شخص في انهيار عقار بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

انهار منذ قليل عقار قديم خالٍ من السكان بمنطقة الجمرك وسط  محافظة الإسكندرية، وتسبب فى إصابة عامل بمقهى تصادف تواجده من أمام العقار، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وكان قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا بانهيار عقار بناء قديم بمنطقة الجمرك، والتابع لحى الجمرك وسط المحافظة، والتسبب فى إصابة شخص تصادف تواجده أسفل العقار المنهار 

وعلى الفور انتقلت  رئيس حي الجمرك  والأجهزة الأمنية والتنفيذية، ترافقهم قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار. 

وتبين أن العقار صادر له قرار هدم وإزالة حتى سطح الأرض وذلك لما يمثله من خطورة على  المارة والمواطنين بالمنطقة. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الجمرك الاسكندرية لحي الجمرك

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