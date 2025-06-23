بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن عقار شبرا المنهار

تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بانهيار العقار رقم 175 شارع الترعة البولاقية بشبرا المكون من أرضى ودورين دون إصابات أو وفيات.

ويتواجد بموقع الحادث قوات الحماية المدنية، ومسئولي لحى والغاز والكهرباء والإسعاف.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وجه ببدء تسكين الأسر المضارة في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وجاري العمل على تسليم أول ٤ أسر وحدات بديلة في مدينة ١٥ مايو .

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين يوم الجمعة الماضي، وعلى الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من أرضي و٤ أدوار كما تم إخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.

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