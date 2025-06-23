الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مرصد الأزهر: الدول ذات الأغلبية المسلمة الأكثر تضررًا من الهجمات الإرهابية

جلسة نقاشية بعنوان
جلسة نقاشية بعنوان تصور السلام ومواجهة العنف
ads

شارك مرصد الأزهر في جلسة نقاشية بعنوان "تصور السلام ومواجهة العنف - الدين والحوار والتماسك الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية". 

وجاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات منتدى مؤسسة آنا ليند 2025، الذي استضافته مدينة تيرانا بـ ألبانيا في الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2025.

الدور المحوري للمرصد في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام

وخلال الجلسة، أوضح محمود كامل، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومنسق مبادرة "اسمع واتكلم"، الدور المحوري للمرصد في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام التي تروجها الجماعات المتطرفة. وأكد أن الدول ذات الأغلبية المسلمة هي الأكثر تضررًا من العنف والهجمات الإرهابية، على عكس التصورات الشائعة.

 إسهامات الأزهر الشريف في ترسيخ ثقافة السلام والتماسك المجتمعي

كما سلط الضوء على إسهامات الأزهر الشريف في ترسيخ ثقافة السلام والتماسك المجتمعي، لا سيما في المنطقة الأورومتوسطية، عبر مبادرات رقمية وميدانية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ومواجهة خطاب الكراهية.

وضمن مشاركته، قدم الباحث مبادرة اسمع واتكلم كنموذج فعال للتواصل مع الشباب، خاصة طلاب الجامعات في مصر، من خلال الحوار المفتوح والأنشطة التوعوية. وأشار إلى أن المبادرة تنظم منتدى سنويًا يوفر مساحة مهمة للتفاعل المباشر بين الشباب والخبراء في مختلف المجالات، مما يسهم في تعزيز التفكير النقدي وبناء جسور الثقة بين الشباب والمؤسسة الدينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجماعات المتطرفة الهجمات الارهابية اسمع واتكلم مبادرة اسمع واتكلم مؤسسة آنا ليند مواجهة خطاب الكراهية مكافحة التطرف

مواد متعلقة

مرصد الأزهر: سياسة التجويع سلاح الكيانات المحتلة لكسر إرادة الشعوب

مرصد الأزهر يستقبل سفير أوزبكستان لبحث التعاون في مكافحة التطرف

ضياء رشوان في منتدى مرصد الأزهر: اهتمام عربي غير مسبوق بالقضية الفلسطينية

مدير مرصد الأزهر تدعو الشباب لاستغلال الإعلام في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

عملية نصب باسم مجدى يعقوب تثير أزمة وتدفع مؤسسته لاتخاذ الإجراءات القانونية

انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

الصور الأولي لانهيار عقار شبرا مصر، مسنود بعروق خشب وفيه ناس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن عقار شبرا المنهار

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر القصدير بالأسواق العالمية اليوم الإثنين 23-6-2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نزول الدم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

البحوث الإسلامية في اليوم العالمي للأرامل: إنصافهن واجب ديني ومجتمعي

طلب المغفرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية