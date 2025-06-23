الأشموني يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات الجديد بالشرقية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور وائل حامد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية وذلك لتهنئته على تولي مهام عمله الجديد بالمحافظة، متمنيًا له التوسع في تقديم خدمات الجهاز لأبناء المحافظة ودعمهم ماليا وفنيا ومساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية المتاحة والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة.

دور جهاز تنمية المشروعات

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات في مساعدة أصحاب المشروعات على إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لهم ومساعدتهم على التسويق، وكذلك تنفيذ مشروعات مختلفة لرفع كفاءة وتطوير الطرق وترميم مراكز الشباب والمدارس وتدريب الشباب والفتيات في مجالات متنوعة منها التدريب والتشغيل في مجالات رياض الأطفال ومحو الأمية والتوعية البيئية والتدريب على المجالات المطلوبة في سوق العمل.

الدكتور وائل حامد

ومن جانبه أعرب الدكتور وائل حامد عن سعادته بالعمل بمحافظة الشرقية مؤكدا حرص الجهاز خلال المرحلة المقبلة على تعظيم الشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للاستمرار في إطلاق المشروعات والأنشطة التنموية بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وحضر الاستقبال وائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السابق.

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