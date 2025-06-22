ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، منذ قليل نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح بلغت 81.19% وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

ويمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025

وجاءت نسبة النجاح في هذا العام بعد مراجعة دقيقة للنتائج، وسط متابعة مستمرة من قبل مديرية التربية والتعليم لضمان دقة وسلامة عملية التصحيح.

وتتيح "فيتو" لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية خدمة الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي.

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