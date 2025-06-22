خلال دقائق، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 وإتاحتها عبر الرابط الإلكتروني

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن المهندس حازم الأشموني، محافظ الإقليم، يستعد لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، خلال دقائق، وذلك بحضور محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وتشهد محركات البحث تزايدًا كبيرًا من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم؛ بحثًا عن موعد إعلان النتيجة وآلية الحصول عليها، بعد انتهاء الامتحانات التي أُجريت ورقيًا داخل لجان مؤمنة وتحت رقابة مشددة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ويجري الآن اعتماد النتيجة رسميًا تمهيدًا لإعلانها على البوابة الإلكترونية للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2025 برقم الجلوس

كما أعلنت محافظة الشرقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه فور اعتماد النتيجة سيتم نشرها إلكترونيًا، مع توضيح خطوات الحصول عليها، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2025 برقم الجلوس، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.as

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