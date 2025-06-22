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محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.19%

محافظ الشرقية يعتمد
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 رسميًا،فيتو

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، منذ قليل نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح بلغت 81.19%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

تسريب كشوفات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قبل اعتمادها رسميًا، والتعليم تحقق

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025

وجاءت نسبة النجاح في هذا العام بعد مراجعة دقيقة للنتائج، وسط متابعة مستمرة من قبل مديرية التربية والتعليم لضمان دقة وسلامة عملية التصحيح.

نتيجة الشهادة الاعدادية، فيتو
نتيجة الشهادة الاعدادية، فيتو

وتتيح "فيتو" لطلاب  الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية خدمة الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس. 
 

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