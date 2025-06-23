إرهاب خسيس ليس موجها لمسيحيي سوريا فقط، ساويرس يعلق على تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق

تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على عملية تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، واصفًا العملية بأنها "عمل إرهابي خسيس"، وأكد أنه ليس موجها لمسيحيي سوريا فقط.

ساويرس يعلق على تفجير كنيسة مار إلياس

كما كشف المهندس نجيب ساويرس أن تفجير كنيسة "مار إلياس"، أمس الأحد، في دمشق هدفه الأكبر إفشال استقرار سوريا، وتعطيل السعي إلى مستقبل أفضل لهم، مشيرًا إلى أن الحكم الحالي في سوريا ليس له دخل بهذا العمل ولا يوافق عليه.

تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق، فيتو



وقال المهندس نجيب ساويرس في تعليقه على تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق: "في اعتقادي أن هذا العمل الإرهابي الخسيس ليس موجها فقط لمسيحيي سوريا لكن هدفه الأكبر إفشال استقرار سوريا وتعطيل السعى إلى مستقبل أفضل".

وأضاف نجيب ساويرس: "لا أعتقد أن الحكم الحالي له أي دخل بهذا العمل أو يوافق عليه.. أؤمن أن كل الذين استشهدوا هم في مكان أفضل الآن مع المسيح... رحمة الله عليهم".

انتحاري يفجر نفسه في كنيسة مار إلياس

جدير بالذكر أن انتحاريًا أقدم، أمس الأحد، على تفجير نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة "مار إلياس" في منطقة دويلعة في دمشق، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وفق ما أكده التلفزيون الرسمي السوري.

إرهابي يفجر نفسه في كنيسة مار ألياس يجمشق، فيتو



وأكدت وسائل إعلام سورية أن العمل الإرهابي أسفر عن مقتل وإصابة 35 شخصًا، في تفجير إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، حيث قام إرهابي بتفجير نفسه داخل الكنيسة خلال أداء بعض السوريين للصلوات.

وذكرت تقارير إعلامية أن العمل الإرهابي بتفجير كنيسة مار إلياس أسفر عن سقوط 22 قتيلًا و63 مصابا، بحسب وزارة الصحة السورية.

استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق وسقوط ضحايا

كما ذكرت وزارة الداخلية السورية إن الانتحاري الذي نفذ التفجير في الكنيسة يتبع ما يُعرف بـ"تنظيم الدولة الإسلامية".

تفجير كنيسة بدمشق، فيتو

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وقوع الضحايا حدث جراء "هجوم إرهابي" استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق، وأن سيارات الإسعاف نقلت المصابين والضحايا من مكان وقوع التفجير داخل كنيسة مار إلياس بالدويلعة إلى المستشفيات.

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