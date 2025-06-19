العالم يحبس أنفاسه، ساويرس يكشف المخاوف من انتظار قرار ترامب بشأن الحرب على إيران

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن الحالة التي يعيشها العالم الآن، انتظارًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدخول على خط الحرب الإسرائيلية ضد إيران، وخاصة بعد الاجتماعات اليومية التي يعقدها ترامب مع مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن.

العالم ينتظر قرار ترامب بشأن الحرب

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن العالم الآن يحبس أنفاسه في انتظار قرار الرئيس ترامب في أمر المشاركة في الحرب الدائرة حاليًا ضد إيران، حيث يلوح ترامب بأنه لم يتخذ قراره بعد بالمشاركة في الحرب، باستهداف المفاعل النووي الإيراني فوردو.

وعبر المهندس نجيب ساويرس في تغريدة، عبر حسابه بمنصة إكس، عن حالة العالم حاليًا بشأن حرب إسرائيل وإيران قائلا: "العالم كله يحبس أنفاسه ليرى ماذا سيقرر السيد ترامب...؟".

يذكر أن هناك حالة من الترقب يشهدها العالم حاليًا بشأن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، حيث أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب وافق على خطة الهجوم على إيران، لكنه لم يصدر بعد الأوامر لتنفيذها.

انقسام في أمريكا بشأن الحرب على إيران

وبالرغم من أن هناك تقارير لوسائل إعلام أمريكية تشير إلى وجود حالة من الانقسام في مجلس الأمن الأمريكي، بشأن الموافقة على قرار الحرب ضد إيران، لكن ترامب قال لكبار مساعديه، في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، إنه وافق على خطط الهجوم على إيران، بحسب "وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أنه أرجأ إصدار الأمر النهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي أم لا.

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وكشف دونالد ترامب أن الهجوم هو أحد الخيارات التي سيتم اتخاذها، بعد اتخاذ تعليماته الخاصة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض للجيش الأمريكي.

وقال ترامب للصحفيين، أمس الأربعاء في مؤتمر عقده بالمكتب البيضاوي: "لدي أفكار حول ما يجب فعله، ولكنني لم أتخذ قرارًا نهائيا بعد.. أحب أن أتخذ القرار النهائي قبل ثانية واحدة من موعده".

ترامب يطلب من إيران الرضوخ لشروطه

وكان ترامب قد أطلق تحذيرات للإيرانيين بمغادرة طهران، ويأمل ترامب أن يدفع تهديده بالانضمام إلى الضربات الإسرائيلية على إيران، والتي استمرت لليوم السابع، لإجبار طهران على تلبية مطالبه، والجلوس على طاولة المفاوضات بشروطه بأن تفكك برنامجها النووي.

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وأشار ترامب إلى أن الهجوم الأمريكي على طهران قيد الدراسة، لكنه صرح بأن لديه خيارات متعددة لا تزال مطروحة، حيث يواصل مراقبة كيفية عمل الإسرائيليين.

وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات لشن هجوم على إيران، لكن الرئيس ترامب لم يصدر قرارًا نهائيًا بعد.

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