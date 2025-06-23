«بتعيطوا!.. امال احنا نعمل ايه؟» رسالة خاصة من طلاب الأزهر لزملائهم بالثانوية العامة (فيديو)

وجه طالب لالقسم العلمي للثانوية الأزهرية رسالة إلى زملائه في الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع استمرار امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 - 2025 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.

وقال الطالب عبد الرحمن محمد من امام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة :" احنا عايزين بس نقول لطلبة الثانوية العامة انتوا بتمتحنوا امتحان واحد وطالعين تعيطوا امال احنا نعمل ايه عندنا مواد كبيرة"

امتحانات الثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة العربية أمس الأحد بإجمالي عدد (785756) طالبا/ وطالبة، وذلك أمام إجمالي (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

طلاب العلمي بالأزهر: امتحان التوحيد في المتناول والأسئلة من المنهج

وفي سياق متصل أبدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية ارتياحهم بعد أداء امتحان مادة التوحيد، اليوم الإثنين، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وخلت من التعقيد.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

وفي سياق آخر يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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