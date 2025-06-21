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طلاب العلمي بالأزهر: امتحان الكيمياء شامل.. والعضوية كانت المسيطرة (فيديو)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
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أجمع عدد من طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية على أن امتحان مادة الكيمياء الذي أدوه، اليوم السبت، جاء في المستوى المتوسط، وتنوعت أسئلته بين المباشرة وتلك التي احتاجت إلى قدر من التركيز، دون أن يخرج عن نطاق المنهج المقرر

آراء طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية في امتحان الكيمياء 

وقال عبد الرحمن صلاح، أحد طلاب القسم العلمي لـ “فيتو” إن الامتحان جاء في المجمل متوسط المستوى، وكانت معظم الأسئلة مباشرة وواضحة، مضيفًا: “مكنش فيه أي أسئلة من خارج المنهج، والوقت كان كافي لحل كل الأسئلة، والامتحان غطى موضوعات متنوعة، وأكثرها كان في فرع الكيمياء العضوية، والمعادلات كانت محتاجة شوية تركيز”.

وأشار الطالب عبد الله من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة إلى أن الامتحان جاء بمستوى أعلى قليلًا من المتوسط، موضحًا: “مكنش فيه أي حاجة من بره المنهج، لكن كان فيه أسئلة لافة شوية محتاجة تفكير، ومع ذلك كانت برضه من المنهج”.

واتفق الطالب علي مع الآراء السابقة، قائلًا: “الحمد لله الامتحان كان متوسط، وكل الأسئلة من جوه المنهج، وكان فيه سؤال تقريبًا ضم كل الأفكار الموجودة، الامتحان كان متنوع وشامل”.

فيما أشار الطالب عمار إلى أن مستوى الامتحان تراوح بين السهل والصعب، موضحًا: “كان فيه أفكار محتاجة تركيز، والأسئلة شاملة المنهج كله، وبعض النقاط كانت غير مباشرة”.

 

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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