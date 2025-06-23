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خارج الحدود

عراقجي يدعو الأمم المتحدة لإدانة الضربات الأمريكية على إيران

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن بلاده تتوقع من مجلس الأمن إدانة واضحة وحازمة للضربات الأمريكية على منشآتنا النووية.
 

وأضاف عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو إلى تنديد فوري وحاسم بالضربات الأمريكية لإيران.

 الهجوم الأمريكي على إيران 

 أمس الأحد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

 

وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقصف الأمريكي على المنشآت النووية بإيران واصفا ما جرى بالأحداث الشنيعة والذي ستكون له عواقب وخيمة.

وأكد الوزير الإيراني في أول تصريح إيراني من هذا المستوى بعد القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية الليلة الماضية، أن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.

وقال عراقجي: "ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

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