إعلام عبري: إجلاء 15 ألف إسرائيلي من منازلهم جراء الحرب مع إيران

أعلنت القناة 7 الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد طلبات التعويض التي قدمها إسرائيليون جراء الحرب مع إيران إلى 36.465.

كما أوضحت القناة 7 الإسرائيلية أن 29.226 طلبا من طلبات التعويض تتعلق بأضرار في المباني، و3392 من طلبات التعويض تتعلق بأضرار في المركبات و3758 بالمعدات والمحتويات.

وأشارت القناة 7 الإسرائيلية إلي إجلاء نحو 11 ألفا من منازلهم إلى الفنادق ونحو 4 آلاف لجأوا إلى أقارب أو أصدقاء.

وكان أعلن جيش الاحتلال أنه يشن الإثنين ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران، في اليوم الحادي عشر من الحرب بين الدولتين.



وقال في بيان: إن سلاح الجو "يشن حاليا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".

هجوم صاروخي من إيران

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".

ودوت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر.

وتم رفع القيود في وقت لاحق. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.

وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمسيرات على إسرائيل.

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