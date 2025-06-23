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محافظات

وصول محاميي الطفل ياسين في أولى جلسات الاستئناف بجنايات دمنهور (صور)

هيئة الدفاع بقضية
هيئة الدفاع بقضية الطفل ياسين

شهدت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، فرض كردون أمني واحتياطات أمنية مكثفة، مع وصول هيئة الدفاع في قضية “الطفل ياسين”  لحضور أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لاتهامه بالتعدي على الطفل.

إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم 

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي علي طالب، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.

 وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.

عاقبت المتهم بالتعدي عليه  بالسجن المؤبد

نشرت " فيتو " حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين بدمنهور التي عاقبت المتهم بالتعدي عليه  بالسجن المؤبد بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلي وذلك بعد الاستماع الى شهود واقعة التعدي علي الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة،  والمتهم فيها (ص. ك) المراقب المالي بالمدرسة.

جاء مرتديا بدلة سوبر مان

وكانت هيئة المحكمة بالبحيرة، قررت أن تكون الجلسة سرية على أن تقتصر على حضور المجني عليه، الذي جاء مرتديا بدلة سوبرمان، وأسرته وهيئة الدفاع وكذلك المتهم وهيئة الدفاع عنه.

 

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دمنهور إيتاى البارود محافظة البحيرة الطفل ياسين

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