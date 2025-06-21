السبت 21 يونيو 2025
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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

 تنشر “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة،  تيسيرا  أبنائنا الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان بسهولة ويسر وذلك من خلال البحث برقم الجلوس من هنـــــــــا.

 

إتاحة الاستمارات بكافة المدارس فور اعتمادها 

 

جاء ذلك عقب اعتمادها من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،  كما سيتم إتاحة الاستمارات بكافة المدارس فور اعتمادها من الإدارات التعليمية والمدارس حيث أوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،  أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

 

هذا وتتقدم “ فيتو”  بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح.

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بالبحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة

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