بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)

تقدمت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بالتهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، مشيدة بتفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة، ما يُجسّد ثمرة الجهد والاجتهاد ويعكس رقي المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن أبناء المحافظة المتفوقين هم نماذج مشرّفة وقدوة حسنة يجب الاحتفاء بها، داعيةً إلى استمرار دعمهم ومساندتهم حتى تحقيق طموحاتهم المستقبلية.

نسبة نجاح بلغت 75.16%

جدير بالذكر أن محافظ البحيرة، اعتمدت منذ قليل نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة)، بنسبة نجاح بلغت 75.16%.

ننشر الأسماء الأوائل بالشهادة الاعدادية

وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن قائمة أوائل الطلاب لهذا العام ضمّت عددًا من النماذج المتميزة من مختلف الإدارات التعليمية، وجاء ترتيبهم على النحو التالي:

المركز الأول بمجموع: 279.5

* أحمد عطية فرج عبدالسيد سرحان بمدرسة أبو حمص للتعليم الأساسي بإدارة: أبو حمص

الاول (مكرر) - بمجموع: 279.5 محمد صبري حسين أحمد شعت بمدرسة دير أمس الإعدادية بإدارة أبو حمص

المركز الثالث بمجموع: 279

* ياسين محمد فوزي عبدالعزيز سالم بمدرسة حاتم إدريس الرسمية للغات بادارة: أبو المطامير

المركز الرابع بمجموع: 278.5

* ساندي محمود محمد السعيد إبراهيم حسب النبي بمدرسة: الزهراء الإعدادية بنات بإدارة رشيد

المركز الرابع (مكرر) بمجموع: 278.5 كل من:

* حنين إسماعيل جلال إسماعيل برعي بمدرسة: عزبة المجد الإعدادية المشتركة بإدارة الرحمانية

* محمد هشام حمدي رجب نوار بمدرسة: الكوم الأخضر الإعدادية بنين بإدارة حوش عيسى

* ملك خميس سليمان مسعود سليمان بمدرسة افلاقة الإعدادية بإدارة مركز دمنهور

* عاطف محمد عاطف محمد الطباخ بمدرسة: فصول حسن قيودان الإعدادية بإدارة الرحمانية

* هنا محمد كامل حبيب جابر بمدرسة: خالد بن الوليد الرسمية لغات بإدارة وادي النطرون

* أماني منير عطية إبراهيم محمد الغرابلي بمدرسة: مصطفى عوض زيادي للتعليم الأساسي بإدارة شبراخيت

* حنين حسن شوقي أبو عامر بمدرسة: محطة كهرباء زاوية غزال الإعدادية بإدارة مركز دمنهور





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