مونديال الأندية، غزارة تهديفية في الجولة الثانية

كأس العالم للأندية، شهدت الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا غزارة تهديفية مقارنة بالجولة الأولي.

وشهدت الجولة الثانية إحراز 55 هدفا مقارنة بالجولة الأولي التي شهدت إحراز 44 هدفا.

وجاءت نتيجة مباراتي مانشستر سيتي ضد العين 6-0 وبنفيكا ضد أوكلاند سيتي بنفس النتيجة الأكبر في هذه الجولة.

كما شهدت الجولة تعادل ريفر بليت مع مونتيري سلبيا، وريد بول سالزبورج مع الهلال بدون أهداف.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.



المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

وشهدت الجولة الثانية للمجموعة الأولى، خسارة النادي الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو بهدفين لهدف.

وفي المجموعة الثانية، فاز أتلتيكو مدريد على سياتل سوندرز بثلاثة أهداف لهدف، في حين حقق بوتافوجو مفاجأة بفوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

وفي المجموعة الثالثة، حقق بنفيكا فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي بستة أهداف دون رد، وحقق بايرن ميونخ الفوز بصعوبة على بوكا جونيورز بهدفين لهدف.

أما المجموعة الرابعة، قلب فلامينجو الطاولة على تشيلسي وفاز بثلاثة أهداف لهدف، وحقق الترجي الفوز العربي الأول في مونديال الأندية 2025 على لوس أنجلوس بهدف دون رد.

وفي المجموعة الخامسة، تعادل ريفر بليت مع مونتيري سلبيًا بدون أهداف، وفاز إنتر ميلان أمام أوراوا بهدفين لهدف.



وفي المجموعة السادسة، سقط صن داونز بأربعة أهداف لثلاثة أمام بوروسيا دورتموند، بينما فاز فلومينينسي على أولسان بنتيجة 4/2.

وفي المجموعة السابعة، فخسر الوداد أمام يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف، بينما فاز مانشستر سيتي على العين بستة أهداف دون رد.

وفي المجموعة الثامنة، حقق ريال مدريد الفوزعلى باتشوكا بثلاثة أهداف لهدف في المجموعة الثامنة، وتعادل الهلال مع سالزبورج سلبيًا.

نتائج مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

بالميراس 2-0 الأهلي

إنتر ميامي 2-1 بورتو

سياتل ساوندرز 1-3 أتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان 0-1 بوتافوجو

بنفيكا 6-0 أوكلاند سيتي

فلامنجو 3-1 تشيلسي

بايرن ميونخ 2-1 بوكا جونيورز

لوس أنجلوس 0-1 الترجي

صن داونز 3-4 بوروسيا دورتموند

إنتر 2-1 أوراوا ريد دياموندز

فلومينينسي 4-2 أولسان هيونداي

ريفر بليت 0-0 مونتيري

يوفنتوس 4-1 الوداد

ريال مدريد 3-1 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-0 الهلال

مانشستر سيتي 6-0 العين

ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 بعد الجولة الثانية



المجموعة الأولى

1- بالميراس، 4 نقاط.

2- إنتر ميامي، 4 نقاط.

3- بورتو، نقطة.

4- الأهلي نقطة.

المجموعة الثانية

1- بوتافوجو، 6 نقاط.

2- باريس سان جيرمان، 3 نقاط.

3- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط.

4- سياتل ساوندرز، بلا نقاط.

المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونخ، 6 نقاط.

2- بنفيكا، 4 نقاط.

3- بوكا جونيورز، نقطة.

4- أوكلاند سيتي، بلا نقاط.

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو، 6 نقاط.

2- تشيلسي، 3 نقاط.

3- الترجي، 3 نقاط.

4- لوس أنجلوس، بلا نقاط.

المجموعة الخامسة

1- إنتر ميلان، 4 نقاط.

2- ريفر بليت، 4 نقاط.

3- مونتيري، نقطتين.

4- أوراوا، بلا نقاط.

المجموعة السادسة

1- فلومينينسي، 4 نقاط.

2- بوروسيا دورتموند، 4 نقاط.

3- صن داونز، 3 نقاط.

4- أولسان، بلا نقاط.

المجموعة السابعة

1- يوفنتوس، 6 نقاط.

2- مانشستر سيتي، 6 نقاط

3- الوداد، بلا نقاط.

4- العين، بلا نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد، 4 نقاط.

2- سالزبورج، 4 نقاط.

3- الهلال، نقطتين.

4- باتشوكا، بلا نقاط

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