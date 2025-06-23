مونديال الأندية، 4 فرق تحسم التأهل لدور الـ 16 بعد الجولة الثانية

كأس العالم للأندية، شهدت الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا تحديد هوية 4 فرق للتأهل لدور الـ 16 وذلك قبل الجولة الأخيرة .

الفرق الـ 4 المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية هي: فلامينجو البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد فريق فلامينجو البرازيلي أول الفرق الحاصلة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

جاء ذلك بعدما حقق فلامينجو فوزًا ثمينًا على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة لحساب المجموعة الرابعة، بعد فوز الترجي على لوس أنجلوس بهدف دون رد.

ويتصدر فلامينجو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16.

كما حسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل الثانية بعد الفوز على بوكا جونيورز في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 2-1، لكن الصدارة في المجموعة الثالثة لم تحسم بعد مع منافسة بنفيكا الوصيف صاحب النقاط الأربع.



كما تأهل كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس، من المجموعة السابعة، بعد فوزهما على العين والوداد، بنتيجة 6/0 و4/1، على الترتيب، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.



المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

وشهدت الجولة الثانية للمجموعة الأولى، خسارة النادي الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو بهدفين لهدف.

وفي المجموعة الثانية، فاز أتلتيكو مدريد على سياتل سوندرز بثلاثة أهداف لهدف، في حين حقق بوتافوجو مفاجأة بفوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

وفي المجموعة الثالثة، حقق بنفيكا فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي بستة أهداف دون رد، وحقق بايرن ميونخ الفوز بصعوبة على بوكا جونيورز بهدفين لهدف.

أما المجموعة الرابعة، قلب فلامينجو الطاولة على تشيلسي وفاز بثلاثة أهداف لهدف، وحقق الترجي الفوز العربي الأول في مونديال الأندية 2025 على لوس أنجلوس بهدف دون رد.

وفي المجموعة الخامسة، تعادل ريفر بليت مع مونتيري سلبيًا بدون أهداف، وفاز إنتر ميلان أمام أوراوا بهدفين لهدف.



وفي المجموعة السادسة، سقط صن داونز بأربعة أهداف لثلاثة أمام بوروسيا دورتموند، بينما فاز فلومينينسي على أولسان بنتيجة 4/2.

وفي المجموعة السابعة، خسر الوداد أمام يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف، بينما فاز مانشستر سيتي على العين بستة أهداف دون رد.

وفي المجموعة الثامنة، حقق ريال مدريد الفوز على باتشوكا بثلاثة أهداف لهدف في المجموعة الثامنة، وتعادل الهلال مع سالزبورج سلبيًا.

نتائج مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

بالميراس 2-0 الأهلي

إنتر ميامي 2-1 بورتو

سياتل ساوندرز 1-3 أتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان 0-1 بوتافوجو

بنفيكا 6-0 أوكلاند سيتي

فلامنجو 3-1 تشيلسي

بايرن ميونخ 2-1 بوكا جونيورز

لوس أنجلوس 0-1 الترجي

صن داونز 3-4 بوروسيا دورتموند

إنتر 2-1 أوراوا ريد دياموندز

فلومينينسي 4-2 أولسان هيونداي

ريفر بليت 0-0 مونتيري

يوفنتوس 4-1 الوداد

ريال مدريد 3-1 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-0 الهلال

مانشستر سيتي 6-0 العين

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