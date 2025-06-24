معمعة مونديال الأندية، العملاق البافاري ناوي على اللقب.. بايرن يحسم التأهل مبكرا.. صراع بين بنفيكا وبوكا جونيورز على البطاقة الثانية بالمجموعة الثالثة.. أوكلاند سيتي أول المودعين

مونديال الأندية، نجح العملاق البافاري بايرن ميونخ في حسم بطاقة التأهل مبكرا، للدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 ناديا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتختتم فعالياتها يوم 13 يوليو المقبل.

بايرن ميونخ يكتسح أوكلاند سيتي 10-0، فيتو

بايرن ميونخ في ثمن نهائي المونديال

وتمكن بايرن ميونخ في الجولة الأولى من تحقيق فوز كاسح على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي ب10 أهداف دون مقابل، ليبعث برسالة لجميع الفرق المشاركة في المونديال، بأنه حضر إلى بلاد العم السام للتتويج بلقب البطولة، ثم تمكن العملاق البافاري من إظهار قدراته الحقيقية في مباراة الجولة الثانية، والتي واجه خلالها منافس شرس وهو العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز، وصيف بطل أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادورس"، في مباراة حماسية ومثيرة وممتعة وصفها أغلب المتابعين بأنها نهائي مبكر لمونديال الأندية، وحسمها البايرن لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط حجز بها مقعده في دور الستة عشر بكأس العالم للاندية

بنفيكا البرتغالي، فيتو

منافسة شرسة بين بنفيكا وبوكا جونيورز على البطاقة الثانية

بعد أن إنتزع بايرن ميونخ البطاقة الأولى عن المجموعة الثالثة، باتت هناك بطاقة واحدة متبقية، يتنافس عليها بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثاني في المجموعة حاليا برصيد 4 نقاط، وبوكا جونيورز الأرجنتيني صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بنفيكا بهدفين لكل منهما، قبل أن يخسر مباراة الجولة الثانية أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف

أما فريق بنفيكا فقد تعادل في المباراة الأولى أمام بوكا جونيورز، قبل أن يحقق فوزا عريضا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ب6 أهداف دون مقابل، ليحتل وصافة المجموعة الثالثة

بوكا جونيورز، فيتو

فرص تأهل بنفيكا البرتغالي

يحتاج فريق بنفيكا البرتغالي للفوز على بايرن ميونخ بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل الثانية لثمن النهائي رفقة بايرن ميونخ، بصرف النظر عن نتيجة مباراة بوكا جونيورز أمام أوكلاند سيتي

كما أن بنفيكا يملك فرصة أخرى أكثر سهولة لحجز بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي في المونديال، وهو التعادل بأي نتيجة أمام بايرن ميونخ في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات فهنا سيرتفع رصيده إلى خمس نقاط تمنحه بطاقة التأهل، أي كانت نتيجة مباراة بوكا جونيورز أمام أوكلاندي سيتي

بايرن ميونخ والعلامة الكاملة

ولكن يبقى التأكيد أن مهمة بنفيكا في مواجهة العملاق البافاري لن تكون سهلة، فعلى الرغم من أن بايرن ميونخ ضمن بالفعل التأهل إلى دور الستة عشر بمونديال الأندية، لكنه يخوض مواجهة بنفيكا لتأمين صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وتحقيق العلامة الكاملة.

فرص بوكا جونيورز

أما في حالة خسارة بنفيكا مباراته القادمة أمام بايرن ميونخ، وتمكن بوكا جونيورز في الفوز على أوكلاند سيتي، فهنا سيصبح رصيد كل منهما أربع نقاط، وهنا سيتم الإحتكام إلى المواجهة المباشرة بين بنفيكا وبوكا جونيورز لتحديد الصاعد منهما إلى الدوري ثمن النهائي، ولكن مباراة الفريقين في الجولة الأولى إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، لذلك سيتم الإحتكام لفارق الأهداف لحسم المتأهل منهما رفقة بايرن ميونخ لدور الستة عشر، وهنا سيتحتم على الفريقين إنتظار إنتهاء مباراتيهما في الجولة الأخيرة غدا الثلاثاء لحسم الفائز منهما ببطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة بفارق الأهداف، علما بأن المباراتين (بنفيكا ضد بايرن ميونخ) و(بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي) ستقامان في نفس التوقيت إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان اللعب النظيف.

أوكلاند سيتي، فيتو

موعد مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ

تقام مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ غدا الثلاثاء 24 يونيو الجاري، على ملعب بنك أمريكا الذي يسع 75 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضنها

تنقل مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي أكشن السعودية

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي

تقام مباراة بوكا جونيورز أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، غدا الثلاثاء 24 يونيو الجاري، على ملعب هارد روك الذي يسع 65 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي أكشن السعودية

سيطرة بافارية على لقب الهداف

وقبل إنطلاق مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات يسيطر بايرن ميونخ على صدارة هدافي مونديال الأندية، وسط منافسة من بنفيكا البرتغالي

وإليكم ترتيب هدافي بطولة كأس العالم للأندية التي يتواجد بها لاعبان من بايرن ميونخ برصيد 3 أهداف.

مايكل أوليز بايرن - بايرن ميونخ (3 أهداف)

أنخيل دي ماريا - بنفيكا (3 أهداف)

جمال موسيالا - بايرن ميونخ (3 أهداف)

فرانشيسكو كونسيساو - يوفنتوس (هدفين)

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