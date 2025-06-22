الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب مجموعة إنتر ميلان في مونديال الأندية 2025 بعد الجولة الثانية

ترتيب مجموعة إنتر
ترتيب مجموعة إنتر ميلان في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية، واصل ريفر بليت الأرجنتيني تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025 بعد إنتهاء الجولة الثانية.

وتضم المجموعة الخامسة كلا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، اوراوا الياباني.

وتعادل ريفر بليت مع مونتيري بالجولة الثانية، فيما حقق انتر ميلان أول فوز له في مونديال الأندية أمام  أوراوا الياباني 2-1 بالجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة إنتر ميلان في مونديال الأندية 2025

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية:

1- ريفر بليت – 4 نقاط (يتصدر بفارق الأهداف)

2- انتر ميلان – 4 نقاط

3- مونتيري – نقطتان

4- أوراوا الياباني – دون نقاط

وحسم التعادل السلبي مباراة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي  في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

 

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، كيفن كاستانيو، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي مونتيري.

ورغم التعادل حافظ ريفر بليت على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، لكن الفريق الأرجنتيني يتفوق بفارق الأهداف، في المقابل، رفع مونتيري رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث.

وشهدت مباراة  ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي خشونة واضحة من كلا الفريقين، حيث أشهر حكم المباراة 11 بطاقة صفراء، بينهما بطاقتان لنفس اللاعب من ريفر بليت، ما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+1) وبهذا الرقم، أصبحت هذه المباراة الأكثر حصولا على بطاقات صفراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية ريفر بليت ريفر بليت الارجنتيني إنتر ميلان أوراوا الياباني مونتيري المكسيكي

مواد متعلقة

التعادل يحكم مباراة ريفر بليت ومونتيري في لقاء الأكثر إنذارات بالمونديال

الحضري يكشف سبب تألق الشناوي في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، ترتيب المجموعة الـ5 بعد فوز إنتر ميلان

كأس العالم للأندية، إنتر ميلان يخطف فوزا دراميا أمام أوراوا الياباني

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة العربية والتعليم تحقق

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والكانتلوب في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البوري وارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي في ضرب منشآتها النووية