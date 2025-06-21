مونديال الأندية، بنفيكا يخسر لاعبه في مواجهة بايرن ميونخ بسبب البطاقات

مونديال الأندية، تأكد رسميًّا غياب ألفارو كاريراس نجم بنفيكا البرتغالي عن تشكيلة فريقه في المباراة القادمة أمام بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كاريراس يغيب بسبب تراكم الإنذارات

ويغيب نجم بنفيكا البرتغالي عن تشكيل فريقه القادمة أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء بحق اللاعب، بعد حصول على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة فريقه اليوم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الجولة الثانية، بعد أن نال بطاقة صفراء في المباراة الأولى لفريقه أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

بنفيكا البرتغالي، فيتو

موعد مباراة بنفيكا ضد بايرن ميونخ والقناة الناقلة

تقام مباراة بنفيكا البرتغالي ضد بايرن ميونخ، في الجولة الختامية لدوري المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بمونديال الأندية، يوم الثلاثاء المقبل 24 يونيو الجاري، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن.

بنفيكا يكتسح أوكلاند سيتي بنصف دستة

حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا كاسحا على نظيره أوكلاند سيتي بستة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم فعالياتها يوم 13 يوليو المقبل.

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