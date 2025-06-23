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رياضة

كأس العالم للأندية، رامي ربيعة يقود العين أمام مانشستر سيتي ومرموش على الدكة

ربيعة ومرموش، فيتو
ربيعة ومرموش، فيتو

كشف فريقا العين الإماراتي ومانشستر سيتي عن تشكيلتيهما لمباراة الفريقين في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية.

 

ويتواجد العين الإماراتي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية، مع يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام العين في كأس العالم للأندية

تشكيل العين 

موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025


تقام مباراة العين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، فجر الإثنين 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة العين ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية


تنقل مباراة مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 على شبكة "DAZN" صاحبة حقوق جميع مباريات البطولة، وستذاع مجانا باللغة العربية عبر موقعها الرسمي.

وتلقى العين الإماراتي هزيمة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي، بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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