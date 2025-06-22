مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة دامية ببورسعيد والشرطة تضبط الجاني

في واقعة مؤلمة شهدتها منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، لقي شاب حتفه فيما أُصيب والده بإصابات بالغة، مساء اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء.

كانت البداية بورود بلاغ إلى مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، يُفيد بمقتل شاب وإصابة والده بطعنات خطيرة، جراء مشاجرة وقعت بالمنطقة السكنية الشعبية في حي الضواحي.

على الفور، كلف مدير الأمن قوات قسم شرطة الضواحي بالانتقال لمكان الواقعة، حيث تم ضبط المتهم بارتكاب الجريمة بعد جهود مكثفة قادها المقدم عمر الخولي رئيس مباحث القسم ومعاونيه، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم وجارٍ استجوابه بمعرفة جهات التحقيق المختصة.

نقل الضحايا للمستشفى وإخطار النيابة العامة

أسفرت المشاجرة عن وفاة الشاب سمير سمير يوسف البالغ من العمر ٣١ عامًا، متأثرًا بطعنات قاتلة، فيما أُصيب والده سمير سيف بإصابات خطيرة في منطقة البطن، نُقل على إثرها إلى مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم إيداع جثمان الشاب بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بدفنه.

وتُكثف أجهزة الأمن من جهودها لسماع أقوال شهود العيان وكشف ملابسات الواقعة كاملة، مع استمرار التحقيقات لكشف دوافع المشاجرة وتفاصيلها.



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