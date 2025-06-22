الأحد 22 يونيو 2025
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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 80,56%، حيث حصل على الدرجات النهائية 11 طالب وطالب، والإعدادية مهني نسبة نجاح 72,6%.

وتوفر جريدة فيتو خدمة الاطلاع علي نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس لـطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم.

المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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