الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

كأس العالم للأندية.. يلدز يسجل هدفين لـ يوفنتوس في مرمى الوداد (فيديو)

يلدز
يلدز

سجل كنان يلدز هدفين لـ يوفنتوس الإيطالي في شباك نظيره الوداد المغربي بالدقيقة 6 و16، من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية، للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الوداد مع يوفنتوس، على أرضية ستاد لينكولن فاينانسيال فيلد، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد يوفنتوس في المجموعة السابعة، بجانب فرق مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي والعين الإماراتي.

تشكيل يوفنتوس ضد الوداد في كأس العالم للأندية

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تشكيل الوداد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ويتواجد السوري عمر السومة على مقاعد بدلاء الوداد في الظهور الأول له مع الفريق المغربي.

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القناة الناقلة لمباراة الوداد ضد يوفنتوس 

تنقل مباراة الوداد أمام يوفنتوس عبر شبكة DAZN الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويسعى الوداد المغربي بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة السابعة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في مونديال الأندية.

 

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

 

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