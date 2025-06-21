كأس العالم للأندية، ريفر بليت الأرجنتيني يسعى للتأهل من بوابة مونتيري

كأس العالم للأندية، يسعى ريفربليت الأرجنتيني إلى حسم تذكرة تأهله إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية، عندما يواجه مونتيري المكسيكي في الرابعة فجر غدًا الأحد بملعب "روز بول"، بمدينة "لوس أنجلوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة.

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، كلًا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد الياباني.

ويتأهل ريفر بليت إلى دور الستة عشر لمونديال الأندية، إذا فاز على مونتيري المكسيكي، ويمكن للفريق الأرجنتيني ضمان صدارة المجموعة الخامسة وضرب موعدًا مع وصيف المجموعة السادسة في شارلوت يوم 30 يونيو، إذا فاز على مونتيري، وفشل إنتر ميلان في الفوز على أوراوا بافتتاح الجولة الثانية للمجموعة.

ويتصدر ريفربليت الأرجنتيني جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط بعدما تفوق على أرواوا الياباني بنتيجة 3 - 1، بينما يتساوى إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري بنقطة واحدة، بينما يتذيل أوراوا الياباني المجموعة دون نقاط.

منافسات كأس العالم للأندية 2025

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات كأس العالم للأندية.

وكان الإنتر استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1/1، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو.

وبادر الفريق المكسيكي بالتسجيل عن طريق المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 25، لكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أدرك التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

ورفع مونتيري وإنتر رصيدهما إلى نقطة لكل فريق، بعد أن حسم التعادل نتيجة المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني الفوز أمام أوراوا ريد الياباني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ويعد فرانكو ماستانتونو، الذي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية البطولة، أحد نجوم ريفربليت الذي قدم أداءً رائعًا في الجولة الأولى.

في الوقت نفسه يعتمد الفريق المكسيكي يعتمد على النجم الإسباني سيرجيو راموس، الذي سجل هدفًا في شباك إنتر ميلان بالجولة الأولى.

وبات سيرجيو راموس أكبر لاعب يسجل في كأس العالم للأندية، بعمر 39 عامًا و90 يومًا، متخطيًا رقم الأرجنتيني خافيير زانيتي الذي سجل بعمر 37 عامًا و127 يومًا، وبهدف راموس، بمرمى إنتر ميلان، ارتفع رصيد لاعب ريال مدريد الإسباني الأسبق، التهديفي في بطولة كأس العالم للأندية إلى 4 أهداف في الظهور السابع له في المسابقة.

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