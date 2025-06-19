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رياضة

كأس العالم للأندية، يوفنتوس يقسو على العين الإماراتي برباعية في الشوط الأول

العين ويوفنتوس، فيتو
العين ويوفنتوس، فيتو

تقدم يوفنتوس الإيطالي على العين الإماراتي برباعية نظيفة في الشوط الأول في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وسجل كولو مواني لاعب يوفنتوس الايطالي الهدف الأول في مرمى العين الإماراتي في الدقيقة 10. 

سجل كونسيساو لاعب يوفنتوس الإيطالي الهدف الثاني لفريقه في مرمى العين الإماراتي في الدقيقة 22  ثم أحرز يلدز الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل مواني الهدف الرابع لليوفي والثاني له.

ويتواجد المدافع المصري رامي ربيعة في التشكيل الأساسي لنادي العين الإماراتي في مباراته مع يوفنتوس الإيطالي.

تشكيل العين الإماراتي 

ترتيب مباريات يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ويحلم اليوفي بحصد لقب كأس العالم للأندية 2025، علمًا أن الفريق لم يُتوج بأي لقب هذا الموسم 2024-25؛ بعد حلوله رابعًا في ترتيب الدوري الإيطالي، مع إقصائه من ربع نهائي كأس إيطاليا، ونصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وأيضًا من الدور الإقصائي المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب مواجهة العين، سيضرب يوفنتوس موعدًا مع الوداد الرياضي المغربي يوم 22 يونيو الجاري، بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات، على أن يختتم الفريق الإيطالي مشواره في الدور الأول للمونديال بملاقاة مانشستر سيتي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتنص قواعد كأس العالم للأندية 2025 على تأهل الناديين صاحبَي المركزين الأول والثاني في ترتيب كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، التي تشمل ثمن وربع ونصف النهائي، إلى جانب المباراة النهائية.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

 

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

 

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي الرياضي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد الرياضي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.

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