الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تكشف حقيقة ظهور تلوث إشعاعي جراء الضربات الأمريكية للمواقع النووية

إيران، فيتو
إيران، فيتو

قالت السلطات في إيران، مساء اليوم الأحد: إن المصابين جراء الضربات الأمريكية على المواقع النووية لم تظهر عليهم أي أعراض تشير إلى إصابات أو تلوث إشعاعي.

وأكدت السلطات في إيران، اليوم الأحد، عدم وجود "أي خطر" قرب المواقع النووية المستهدفة بالضربات الأمريكية.

 

الهجوم الأمريكي على إيران

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

 

تدمير البرنامج النووي الإيراني

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، والضربات لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا الليلة الماضية ضربات محددة الأهداف على 3 منشآت نووية إيرانية، والعملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة وتم القضاء على القدرات النووية الإيرانية.

وتابع: الضربات كانت ناجحة وبشكل مذهل وساحق، وترامب أكد باستمرار لأكثر من 10 سنوات أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي.

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إيران المواقع النووية ترامب البرنامج النووي الإيراني وزير الدفاع الأمريكي

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