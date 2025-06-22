الطاقة الذرية: لا نستطيع في الوقت الحالي تقييم حجم الأضرار في منشأة فوردو الإيرانية

صرح رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هناك مخاوف حقيقية من تعرض منشأة فوردو النووية في إيران لأضرار جسيمة، بعد الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.

تعذر تقييم الوضع ميدانيًا في منشأة فوردو النووية الإيرانية حتى الآن

وأكد جروسي أن الوكالة لا تستطيع في الوقت الحالي تقييم حجم الأضرار في منشأة فوردو بشكل دقيق بسبب عدم توفر إمكانية الوصول المباشر للموقع أو الحصول على معلومات فنية موثوقة من الداخل الإيراني.

قلق دولي متزايد بسبب ضرب منشأة فوردو النووية

وتُعد منشأة فوردو النووية من بين أهم المواقع الحساسة في البرنامج النووي الإيراني، وتقع تحت رقابة دولية مشددة، ما يجعل أي استهداف لها محط أنظار المجتمع الدولي ومصدرًا للتوتر المتصاعد بين طهران والقوى الغربية.

انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو

من جانبه أعلن المساعد السياسي لمحافظ قم في إيران، انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو، مضيفا أن الهجوم الأمريكي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأكد المسؤول الإيراني، أن دخانا كثيفا قرب قم يعود لاستهداف ثكنة عسكرية ولا صلة له بالهجوم على منشأة فوردو.

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