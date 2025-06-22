الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسؤولون إسرائيليون: منشأة فوردو النووية في إيران لم تدمر بشكل كامل

منشأة فوردو، فيتو
منشأة فوردو، فيتو

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن التقييمات الأولية تشير إلى أن منشأة فوردو النووية في إيران تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الضربات الأمريكية الأخيرة، لكنها لم تُدمّر بشكل كامل.

منشأة فوردو النووية لا تزال قائمة جزئيًا

وبحسب هذه المصادر، فإن موقع منشأة فوردو لا يزال يحتفظ ببعض بنيته التحتية، رغم تعرضه لضربات دقيقة استهدفت أجزاءً حيوية منه، وسط صعوبات في الحصول على صورة شاملة لحجم الدمار بسبب الطبيعة المحصّنة للموقع ومحدودية المعلومات القادمة من الداخل الإيراني.

 

تعذر تقييم الوضع ميدانيًا في منشأة فوردو النووية الإيرانية حتى الآن

من جانبه صرح رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هناك مخاوف حقيقية من تعرض منشأة فوردو النووية في إيران لأضرار جسيمة، بعد الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد جروسي أن الوكالة لا تستطيع في الوقت الحالي تقييم حجم الأضرار في منشأة فوردو بشكل دقيق بسبب عدم توفر إمكانية الوصول المباشر للموقع أو الحصول على معلومات فنية موثوقة من الداخل الإيراني.

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