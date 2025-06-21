السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: نخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيدا ونواصل استهداف العمق الإيراني

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تخوض "واحدة من أكثر الحروب تعقيدًا في تاريخ إسرائيل"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية متواصلة ضد أهداف إيرانية داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار إلى أنه تم قتل سعيد إيزدي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، والذي وصفه بأنه "المسؤول الرئيسي عن التنسيق بين إيران وحركة حماس"، وأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تمكن أيضًا من اغتيال قائد وحدة نقل الأسلحة التابعة لقوة القدس، بالإضافة إلى قتل أحد قادة منظومة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث أن سلاح الجو الإسرائيلي كثّف ضرباته ضد منشآت نووية في أصفهان، واستهدف مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ في غرب إيران، مؤكدًا أن تلك العمليات "حرمت النظام الإيراني من القدرة على إعادة بناء قدراته في المستقبل القريب".

وأكد المتحدث باسم الجيش أن العمليات العسكرية مستمرة في العمق الإيراني، وأن إسرائيل "تعمل بحرية في الأجواء الإيرانية"، مضيفًا أن هناك الكثير من الأهداف التي ما تزال قيد التنفيذ في إطار "مهمة إزالة الخطر الإيراني بشكل كامل".

وفي سياق متصل، كشف أن أكثر من ألف طائرة مسيّرة تم إطلاقها باتجاه إسرائيل منذ اندلاع المواجهات مع إيران، وأن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية نجحت في إسقاط الغالبية العظمى منها.

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