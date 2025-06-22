الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

تعليم الفيوم: أوراق أسئلة اللغة العربية وصلت إلى لجان امتحانات الثانوية بدون مخالفات

تسليم أسئلة الثانوية
تسليم أسئلة الثانوية العامة، فيتو

قال الدكتور خالد خلف فبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن غرفة عمليات المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، تتابع وصول أوراق أسئلة اللغة العربية إلى مقر لجان سير امتحانات الثانوية العامة منذ خروجها من مركز توزيع الاسئلة وحتى تسليمها إلى رئيس كل لجنة، ولم ترصد اي مخالفات أو معيقات لسيارات توزيع الاسئلة. 

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن تسليم صناديق الاسئلة بدأ عقب صلاة الفجر اليوم الأحد بمقر مركز توزيع الأسئلة، وانطلقت السيارات الي لجان سير الامتحانات في الإدارات التعليمية السبع التابعة للمديرية لتصل الي اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.

لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، التقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية  لتوفير التأمين اللازم لوصول أوراق الأسئلة الي لجان السير في المواعيد المحددة. 

التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025 إلى اللجان

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واضاف أن 19035 طالبا وطالبة من محافظة الفيوم، سيتوجهون اليوم الأحد لأداء أول امتحانات الثانوية العامة، في مادة التربية الدينية وهي من المواد التي لا تضاف للمجموع، أمام 41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

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