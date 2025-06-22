الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل يوفنتوس الرسمي ضد الوداد في كأس العالم للأندية

يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن إيجور تيودور المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الوداد المغربي مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية، للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الوداد مع يوفنتوس، على أرضية ستاد لينكولن فاينانسيال فيلد، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد يوفنتوس في المجموعة السابعة، بجانب فرق مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي والعين الإماراتي.

تشكيل يوفنتوس ضد الوداد في كأس العالم للأندية

الصورة

موعد مباراة الوداد ويوفنتوس اليوم في كأس العالم للأندية


تقام مباراة يوفنتوس ضد الوداد في كأس العالم للأندية اليوم الأحد في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الوداد ضد يوفنتوس 


تنقل مباراة الوداد أمام يوفنتوس عبر شبكة DAZN الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويسعى الوداد المغربي بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة السابعة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في مونديال الأندية.

 

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوفنتوس الوداد يوفنتوس ضد الوداد كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025

مواد متعلقة

موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 والقناة الناقلة

جون إدوارد يرفض التجديد لـ عبدالله السعيد لهذا السبب

محمد صلاح يقضي إجازته الصيفية بصحبة أحمد حجازي وعبد الله السعيد على الشاطئ

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك ينهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد.. إمام عاشور يعود إلى القاهرة ومحمود عاشور حكم فار رئيسي في لقاء مانشستر سيتي والعين.. وفينيسيوس يشعل غضب جماهير ريال مدريد

كأس العالم للأندية، أوراوا يتقدم على إنتر ميلان 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا في أبو ظبي غدا الأحد، ما التفاصيل؟

كأس العالم للأندية، صن داونز يخسر أمام بوروسيا دورتموند 4-3 (فيديو)

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

كانوا نايمين زي الملايكة، ننشر أقوال المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا بالشروق

أبرزها الفول والدقيق والسكر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

جون إدوارد يرفض التجديد لـ عبدالله السعيد لهذا السبب

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الشروق.. الأم تخلصت من صغارها الثلاثة بسبب أزمة مالية والنيابة تأمر بحبسها

خدمات

المزيد

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية